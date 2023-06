Borsa: Milano fiacca con l'Europa, attesa per Powell

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Piazza Affari debole, in linea con le altre Borse europee che appaiono soprattutto in attesa dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, alla commissione per gli Affari finanziari del Congresso Usa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,64% a 27.576 punti, l'Ftse in calo dell'identico 0,64% a quota 29.679.

Nel Vecchio continente Amsterdam ha concluso in ribasso dello 0,7%, con la Borsa di Francoforte negativa dello 0,5%, mentre Parigi e Londra hanno registrato una limatura dello 0,2%. In marginale controtendenza Madrid, in aumento dello 0,1%.

Giornata di forte contenimento dei tassi sul mercato europeo di titoli di Stato, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,02%. Il maggior calo dei tassi Bund tedeschi ha però fatto segnare un leggero aumento finale per lo spread con i Btp italiani: il differenziale ha chiuso a 162 punti contro i 160 dell'avvio.

Dopo una partenza debole, chiusura invece in forte rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a luglio ha chiuso in aumento del 10% a 38 euro al Megawattora. In calo invece il petrolio che fatica a tenere quota 70 dollari al barile.

In questo clima, in Borsa a Milano tra i titoli maggiori Tenaris ha perso il 2,4%, Fineco il 2,3% e Stellantis il 2,2%.

Pirelli in ribasso dell'1,7% a 4,49 euro nella giornata in cui Camfin ha indicato Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli di vice presidente esecutivo e di ceo di Pirelli. In rialzo dello 0,5% Tim, bene Unicredit e Bper, che sono cresciute rispettivamente di un punto percentuale e dell'1,4%. (ANSA).