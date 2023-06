Borsa: la seduta si apre in calo in Europa

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Le Borse in Europa aprono la seduta in calo. Parigi cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,62%, Londra lo 0,22%, intanto Milano che era partita in calo dello 0,35% riduce le perdite allo 0,11 per cento.

Le preoccupazioni per l'economia cinese si riflettono sull'andamento dei listini con lo Stoxx 600 che cede in avvio lo 0,4 per cento. La seduta poi appare segnata dal profit warning di Lanxess che scatena le vendite sul titolo (-11%) e trascina con sè il settore della chimica, ma le vendite si spargono anche su auto e tecnologici. (ANSA).