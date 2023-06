Borsa: Asiatiche in calo, ignorato il taglio dei tassi in Cina

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Il taglio dei tassi in Cina non impressiona gli investitori e gli indici delle principali borse asiatiche proseguono in calo la seduta fino in chiusura. A pesare sui listini sono le vendite sui titoli tecnologici (con l'indice Hang Seng Tech che segna un calo del 2,5%) .

Le banche sembrano deluse dalla decisione della Banca centrale cinese, in particolare sui mutui che avrebbero dovuto sostenere il mercato immobiliare in difficoltà.

Alibaba è sotto i riflettori, sospesa nella prima parte della seduta dopo l'annuncio del cambio al vertice è tornata agli scambi e riduce le perdite (-1,8%) mentre il listino di Hong Kong sta cedendo l'1,86 per cento. Tokyo ha chiuso sulla parità (+0,06%), Shanghai si muove debole verso la chiusura in calo dello 0,5 per cento. (ANSA).