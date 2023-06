Assoprevidenza, 'l'integrativa sia in Btp non tassati'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Assoprevidenza ha avanzato una "serie di proposte sostanzialmente a costo zero per lo Stato" fra cui quella, "in alternativa alle prestazioni ordinarie compresa la rendita integrativa temporanea anticipata", di riconoscre "agli iscritti la possibilità di percepire il montante finale, senza prelievo fiscale, in Btp decennali al tasso cedolare corrente all'atto della conversione". E' quanto emerso nell'assemblea dell'associazione tenuta oggi a Roma secondo cui i "Btp dovrebbero essere inalienabili per 10 anni ma andrebbero regolarmente in successione con le regole ordinarie".

In generale l'associazione "chiede che il trattamento fiscale della previdenza complementare italiana sia reso omogeneo con quello degli altri Paesi europei - ha dichiarato Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza - in particolare con l'eliminazione della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione e con l'aumento del limite alla deducibilità dei contributi, ancora fermo all'equivalente di 10 milioni di vecchie lire".

Assoprevidenza chiede inoltre "la possibilità per i fondi di investire, anche in via diretta, sino al 10% del patrimonio in titoli di Stato, da mantenere in portafoglio al prezzo di carico, così come avviene nelle gestioni separate assicurative", e "la previsione per i fondi pensione di maggiori spazi per l'investimento in fondi alternativi (Fia) che supportano economia nazionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese". (ANSA).