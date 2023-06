Assegno inclusine per 740.000 famiglie, quasi metà del Rdc

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dei quasi 1,2 milioni di nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza, circa 400.000 (il 33,6%) sono esclusi dall'assegno di inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. Dei restanti circa 790.000 nuclei in cui sono presenti soggetti tutelati, circa 97.000 (poco più del 12%) risulterebbero comunque esclusi dalla fruizione dell'Adi per effetto dei vincoli di natura economica. Nel complesso, dunque, i nuclei beneficiari dell'Adi risulterebbero circa 740.000, di cui 690.000 già beneficiari di Rdc e 50.000 nuovi beneficiari per via della modifica del vincolo di residenza. Circa la metà insomma rispetto al reddito.

E' quanto emerge dalle simulazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla nuova misura di sostegno alla povertà e di inclusione lavorativa introdotta con il decreto lavoro.

Secondo l'Upb, le famiglie con disabili sono quelle maggiormente avvantaggiate dalla riforma, con un aumento medio del beneficio di 64 euro mensili.

I nuclei con minori (non disabili), che sono quelli maggiormente interessati dalla modifica del calcolo dell'importo base dell'AdI, per poco più della metà incrementano il beneficio complessivo (+124 euro medi mensili) e i restanti ricevono assegni inferiori (il 33,7%, perdendo circa 140 euro) o non ne ricevono affatto (il 13,7%, perdendo circa 194 euro mensili).

Mediamente il beneficio è sostanzialmente stabile (-9 euro medi mensili).

Per i nuclei con anziani, mediamente, i benefici si riducono invece di circa 29 euro medi mensili.

A livello territoriale infine "non si riscontrano cambiamenti significativi" nel passaggio dal reddito all'assegno, "rimanendo prevalentemente a favore dei nuclei residenti nel Mezzogiorno (65,8% dell'Adi contro 64% del Rdc). (ANSA).