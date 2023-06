Tomasi, 'stiamo lavorando alla svolta della gomma'

L'autostrada deve rinnovarsi, spingere sull'innovazione energetica e digitale e non potrà mai essere abbandonata come infrastruttura: in Italia il 90% delle merci e l'80% delle persone viaggiano su gomma.

Lo dice Roberto Tomasi, Ad di Autostrade per l'Italia, intervistato da Alvaro Moretti per il 145/mo anno di attività de Il Messaggero parlando di "svolta della gomma".

Tommasi annuncia che è in fase di pubblicazione (arriverà a luglio) un libro verde, "per mettere nero su bianco i possibili divari nel percorso di infrastrutturazione". Si sta infatti velocemente andando verso diverse fonti energetiche: - ricorda l'Ad - "dobbiamo andare a più tecnologie: elettrico, bocarburanti e idrogeno che avrà più penetrazione ma sarà più lenta". Tomasi ricorda che comunque è già attivo il programma Mercury che servirà proprio a scandagliare i possibili sviluppi futuri: "perché la corretta gestione dell'energia va gestita con efficacia".

Sono intanto evidenti due linee evolutive: - spiega - "mantenere il sistema infrastrutturale attivo: c'è la necessità di fare un'operazione a cuore aperto ma paziente deve continuare a vivere anche perché siamo ad età (della rete autostradale, ndr) che necessita di un ulteriore investimento importante. La seconda è la digitalizzazione con i sistemi di controllo del traffico" che rendano più efficienti gli spostamenti.

Tomasi poi tocca due punti importanti nella storia del gruppo: "Non è stato facile. - dice Tomasi rispondendo a una domanda sul ponte Morandi - Si ha la responsabilità di quello che è capitato ma anche la responsabilità di gestire la mobilità di un Paese. Non aver avuto alibi ha dato una grande spinta a dare una risposta e la velocità di trasformazione è stata incredibile. Dover riconquistare la credibilità ha dato una spinta fortissima. Abbiamo aperto una nuova pagina". L'alluvione in Emilia Romagna, dice, impone una grande attenzione. Il sistema autostradale è stato l'ultimo a cedere e ha chiuso per sole 33 ore. Siamo stati bravi Il livello dell'acqua è salito di un metro e mezzo, abbiamo avuto 14 fiumi in esondazione in interferenza con le autostrade. Stiamo mettendo a punto protocolli con il Mit per gestire questo tipo di evento".