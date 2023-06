Rinnovabili sorpassano gas nella produzione elettrica in Ue

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nel 2022 in Europa le fonti rinnovabili per la prima volta hanno prodotto più energia elettrica del gas. Eolico e solare hanno generato il 22,3% dell'elettricità prodotta nell'Unione europea, contro il 20% del metano. Lo rivela il rapporto "Stato del Clima in Europa 2022", preparato congiuntamente dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) e dal servizio Ue di osservazione della Terra, Copernicus. Il rapporto quest'anno presenta un focus sull'energia.

Nel 2022, la radiazione solare annua è stata la più alta dall'inizio delle rilevazioni nel 1983, il 4,9% più alta della media del 1991-2020. Il caldo e la siccità, se hanno favorito il solare, hanno invece ridotto la produzione dell'idroelettrico (meno acqua nei bacini) e del nucleare (meno acqua per raffreddare i reattori).

Il 2022 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche (seconda metà dell'Ottocento). L'anno più caldo in Europa finora è stato il 2020. (ANSA).