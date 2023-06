Ivass, su crisi Eurovita speriamo accordo a giorni

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Ivass auspica un accordo "nel più breve tempo possibile" per la crisi di Eurovita, la compagnia assicurativa commissariata negli scorsi mesi. Nella sua relazione annuale il presidente dell'autorità Luigi Federico Signorini sottolinea come "si stia delineando,una via d'uscita di mercato che vede coinvolto un gruppo di banche e assicurazioni". Per Signorini la soluzione deve "salvaguardare pienamente i diritti degli assicurati, di mostrare determinazione nell'affrontare una situazione del tutto nuova e inattesa e di dare un segnale forte di solidità e capacità di reazione, a beneficio della stabilità del sistema nel suo complesso". (ANSA).