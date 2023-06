Ivass, premio medio Rc auto +4% nei primi 3 mesi 2023

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nel primo trimestre 2023 "il prezzo medio pagato per l'assicurazione Rc auto è stato di 368 euro, con un aumento del 4% su base annua". Così il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, nelle considerazioni finali precisando che "la quota media di sconto in rapporto alla tariffa è considerevole, ma varia a seconda dell'area geografica di residenza dell'assicurato". Il minimo si raggiunge nel Nord-ovest (30,9) e il massimo nel Sud (40,3), "dove le tariffe di base sono in media più alte; entrambe le percentuali sono in forte aumento dal 2014". (ANSA).