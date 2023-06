Il prezzo del gas lima il calo e risale oltre i 34 euro

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Saliscendi del prezzo del gas che risale dai minimi di giornata e torna oltre i 34 euro al megawattora. Per Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, il calo si riduce al 2%.

Le scorte restano più alte del solito per la stagione ma la possibilità di ulteriori interruzioni per la manutenzioni nel Nord Europa accompagnate da una improvvisa ripresa della domanda potrebbero rappresentare una minaccia per l'offerta.

Questo spiega, peraltro, la volatilità del mercato anche negli ultimi giorni. (ANSA).