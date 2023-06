Goldman Sachs taglia le stime di crescita della Cina, sia per il 2023 che per il 2024. Gli analisti della banca d'affari prevedono per quest'anno un pil al 5,4%, in calo rispetto al 6% delle precedenti stime. Per l'anno prossimo il pil dovrebbe attestarsi al 4,5% rispetto al 4,6% della precedente stima.

A pesare, secondo gli analisti, un indebolimento della fiducia e le nubi che si addensano sul mercato immobiliare.