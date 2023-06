Gallo, 'il minor consumo del gas è un successo di tutti noi'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Non è stato solo l'inverno mite a consentire all'Italia di uscire indenne dalla crisi delle mancate forniture di gas russo dopo l'aggressione all'Ucraina ma piuttosto le decisioni del governo e il comportamento virtuoso di tutti gli italiani.

Lo dice Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, intervistato durante il 145esimo anniversario di attività de Il Messaggero.

"Abbiamo monitorato in modo continuo l'andamento degli ingressi di gas e soprattutto i consumi. Passato l'inverno senza troppi scossoni abbiamo fatto il punto. Molti hanno addebitato all'inverno mite questo successo ma in realtà il contributo dell'inverno mite è stato relativamente importante, ha influito per circa un terzo sulla riduzione dei consumi. Il resto, i due terzi, dipendono invece dalle iniziative del governo e dall'azione di riduzione dei consumi di tutti noi. Si è proceduto alla riduzione degli orari dell'accensione del riscaldamento e si è ridotta di un grado la temperatura.

La verità - sottolinea Gallo - è che tutti gli italiani hanno reagito e questo ci ha fatto passare un inverno senza problemi".

