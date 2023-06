Ciriani: su Electrolux pronti a esercitare la Golden Power

(ANSA) - PORDENONE, 19 GIU - "Nel caso, che ora riteniamo ipotetico, ci fosse la volontà, da parte di chiunque, di cedere, vendere o trasferire le aziende di Electrolux, il governo sicuramente farà sentire la propria voce attraverso l'esercizio del Golden Power, come sta facendo in questi giorni con Pirelli". Lo ha detto il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine dell'incontro con i sindacati di Porcia (Pordenone), sede italiana del Gruppo svedese.

"Golden Power significa tutela degli insediamenti, dei brevetti, della ricchezza economica, sociale, e occupazionale italiana - ha precisato il ministro - Questo vuol dire che siamo sicuramente molto interessati e molto impegnati a fare in modo che questa vicenda non passi sotto traccia". Ciriani ha comunque rassicurato in merito a una cessione dell'azienda: "Ho parlato con il Ministro Urso e posso ribadire che noi non abbiamo nessuna conferma e nessuna notizia, da parte di Electrolux, di una volontà di cedere l'azienda a multinazionali o a realtà straniere, in particolare cinesi". (ANSA).