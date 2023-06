Borsa: Milano in calo (-0,45%), cede Diasorin, balza Mps

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Conferma il calo dell'apertura Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,45% frenato da Diasorin (-1,62%), Moncler (-1,55%), Interpump (-1,3%), Saipem (-1,16%) e Recordati (-1,13). In luce sul fronte opposto Mps (+1,4%), seguita da Leonardo (+1,29%), Tim (+0,69%), Unicredit (+0,61%), Poste (+0,6%), Bper (+0,58%), Banco Bpm (+0,47%) e Intesa (+0,32%).

Deboli Amplifon (-1,14%), Prysmian (-0,89%), Iveco e Nexi (-0,87% entrambe), Snam (-0,76%), Italgas (-0,72%) e Pirelli (-0,56%), su cui il governo ha deciso l'adozione del Golden Power per tutelarne il patrimonio tecnologico e contenere le richieste del socio cinese Sinochem (37%) sul fronte del governo societario. In calo anche Stellantis (-0,57%), che ha annunciato insieme al partner Archer l'avvio della costruzione dell'impianto Usa per i velivoli a decollo e atterraggio verticale (Vtol). (ANSA).