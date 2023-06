Borsa: Milano fiacca (-0,15%), corre Bper, scivola Recordati

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Appare fiacca Piazza Affari (-0,15%) in una giornata di scambi sottili (851 milioni il valore a metà seduta) per la chiusura festiva di Wall Street. Di nuovo sotto i riflettori Bper (+2,96%), seguita a ruota da Unicredit (+2,63%). Più caute Banco Bpm (+1,92%) ed Mps (+1,75%), più cauta Intesa (+1,43%).

Pesano Recordati (-1,8%), Italgas (-1,7%) e Snam (-1,4%).

Debole anche Pirelli (-1,23%), nella prima seduta dopo la decisione del governo di esercitare il Golden Power per proteggere il patrimonio tecnologico della Bicocca e di contenere nel contempo le richieste del socio cinese Sinochem (37%) sul fronte del governo societario.

Acquisti su Leonardo (+0,86%) nel primo giorno del salone aeronautico di Parigi-Le Bourget, aperto fino a domenica 25 giugno. In lieve rialzo Tenaris (+0,47%), rallenta Tim (+0,35), poco mossa Mediobanca (+0,31%), che è salita al 100% della svizzera HeidiPay tramite Compass, poco sopra la parità Eni (+0,11%).

Segno meno per Prysmian (-1,35%), Interpump (-1,22%), Hera (-1,15%), Nexi (-1,09%) ed Erg (-1,05%). In calo anche Stellantis (-0,87%), che ha annunciato l'avvio della costruzione di un impianto per i velivoli a decollo e atterraggio verticale negli Usa insieme al partner Archer. (ANSA).