Borsa: Milano chiude fiacca senza Wall Street, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Seduta fiacca per Milano, al pari delle altre Borse europee senza Wall Street chiusa per festività. Sul Ftse Mib (-0,39% a 27.754 punti) da registrare la corsa dei bancari con Bper in testa (+3%), seguita da Unicredit (+2,2%) e Mps (+1,53%).

Tra i titoli sotto la lente Tim (+1,39%). I rumors darebbero in vantaggio Kkr sulla rete. Vendite invece su Snam (-2,03%) e Hera (-2,01%)) entrambe allo stacco delle cedole. Tra gli altri titoli coinvolti Terna segna un -0,71% e Poste termina piatta un +0,08%.

Contrastate le Mfe, in attesa che sia alzato il velo sul testamento del fondatore, Silvio Berlusconi. I titoli A lasciano l'1,48% mentre le azioni B, le più rappresentative, guadagnano l'1,98 per cento. (ANSA).