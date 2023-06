Borsa: l'Europa prosegue calo senza Wall Street, Milano -0,54%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Le Borse europee proseguono in calo senza Wall Street, chiusa per festività, a dare una direzione.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un punto percentuale con le vendite che zavorrano gli industriali e l'immobiliare.

Milano perde lo 0,54% con il Ftse Mib a 27.725 punti. A tenere a galla il listino i bancari con Bper in testa (+2,42%), seguita da Unicredit (+1,86%). Giù Hera (-1,9%), Interpump (-1,68%) e Recordati (-1,6%) .

Tra le altre Piazze, Francoforte perde lo 0,92%, Londra lo 0,6% e Parigi lo 0,91%.

Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 161 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,12%. Tra le commodity il gas continua risalire (34,5 euro) assottigliando ancora la flessione (-1%). Quanto ai cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0917. (ANSA).