Borsa: Europa poco mossa, occhi sulla Cina, Milano -0,25%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Borse europee poco mosse senza l'apporto degli investitori americani oggi in festa per ricordare l'abolizione della schiavitù negli Usa. Pochi gli scambi, limitati a 760 milioni di euro in Piazza Affari, in una giornata di delusione per i mancati stimoli all'economia cinese attesi ormai da qualche mese e le tensioni tra Pechino e Washington su Taiwan.

Milano cede lo 0,25%, meno di Madrid lo 0,3%, Londra e Parigi lo 0,55% e Francoforte lo 0,65%. In calo l'oro (-0,74% a 1.950,42 dollari l'oncia), il greggio (Wti -0,57% a 71,37 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-9% a 31,89 euro al MWh).

Scivola il colosso chimico Basf (-2,76%) dopo il taglio della raccomandazione degli analisti di Hsbc da 'acquistare' a 'tenere in portafoglio' (hold). Giù anche anche Air Liquide (-3,26%), Antofagasta (-1,97%) e Anglo American (-1,65%), più cauta invece ArcelorMittal (-0,97%). Girano al rialzo i petroliferi TotalEnergies (+1,04%), Shell (+0,36%) e Bp (+0,12%), mentre Eni è in parità.

Contrastati i produttori di semiconduttori Stm (-0,4%) Asml (+0,53%) e Infineon (+0,46%), mentre il lusso risente delle incertezze sul mercato cinese. Adidas perde l'1,54%, Swatch l'1,28%, Kering lo 0,97%, Moncler lo 0,92%%, Lvmh lo 0,84% e Richemont lo 0,76%,4%.

Bene le banche Bper (+2,07%), Mps (+1,75%), Unicredit (+1,6%), Standard Chartered (+1,36%) , Intesa (+1,1%) e SocGen (+0,95). Debole NatWest (-0,74%), poco mosse Commerzbank (-0,24%) e Barclays (-0,2%). (ANSA).