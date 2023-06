Borsa: Europa debole, listini Usa in festa, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Borse europee deboli nel primo giorno della settimana, con i listini Usa fermi per festività.

Milano cede lo 0,3%, meno di Madrid (-0,36%) e soprattutto di Londra (-0,44%), Francoforte (-0,66%) e Parigi (-0,72%), con scambi sotto la norma, limitati a 500 milioni di euro in Piazza Affari. I listini risentono del calo dell'oro (-0,34% a 1.958,37 dollari l'oncia) e del greggio (Wti -0,64% a 71,32 dollari al barile), con vendite soprattutto nel comparto delle materie prime, a partire dal colosso chimico Basf (-2,59%), oggetto del taglio della raccomandazione da 'buy' (comprare) a 'hold' (tenere in portafoglio), da parte degli analisti di Hsbc. Sotto pressione anche Air Liquide (-3,26%), Antofagasta (-1,77%), Anglo American (-1,7%) e ArcelorMittal (-1,24%). Più cauti i petroliferi Shell (-0,54%), Eni (-0,48%) e Bp (-0,29%) a differenza di TotalEneregies (+0,1%).

Contrastati i produttori di semiconduttori Stm (-0,2%) e Infineon (+0,5%), mentre il lusso sconta le incertezze sul mercato cinese, con le tensioni con gli Usa sul futuro di Taiwan. Moncler cede l'1,6%, Kering l'1,55% Lvmh l'1,56% e Richemontl'1,4%.

Acquisti sulle banche, dalle italiane Mps (+2%), Bper (+1,58%) e Unicredit (+1,2%) a Standard Chartered (+1,54% a Londra) e SocGen (+1,1% a Parigi). Deboli NatWest (-0,74%) e Commerzbank (-0,29%) . (ANSA).