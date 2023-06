Al via da lunedì 19 tavoli tra governo e sindacati

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Al via da lunedì prossimo quattro tavoli specifici tra governo e sindacati: su industria, sanità, sicurezza sul lavoro e pensioni. Dopo l'incontro del 30 maggio a Palazzo Chigi, i nuovi appuntamenti con i ministeri interessati sono già fissati. Il primo della prossima settimana, lunedì 19 giugno, l'incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per fare il punto su tre temi: automotive, elettrodomestico, siderurgia e in particolare l'ex Ilva. Il giorno dopo, martedì 20 giugno, sarà la volta della sanità con la riunione convocata dal ministro Orazio Schillaci per impostare il lavoro dal Fondo sanitario nazionale ai contratti del settore, pubblici e privati. A seguire gli incontri dei sindacati con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone: giovedì 22 giugno sul tema della sicurezza sul lavoro, lunedì 26 giugno sulle pensioni.

Incontri che fanno seguito al tavolo già avviato sulle riforme istituzionali dalla ministra Elisabetta Casellati e a quello atteso a breve con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (ANSA).