Salvini, la prossima settimana ddl sulla sicurezza stradale

(ANSA) - VALFABBIRCA (PERUGIA), 16 GIU - "Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale": lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in un cantiere in Umbria. "Anche stanotte uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che cinque imbecilli che per fare una gara hanno ucciso un bimbo di cinque anni, quindi ci saranno norme di assoluta severità" ha aggiunto. "Visto che il buon senso non basta - ha sottolineato ancora Salvini - la gente dovrà avere paura, paura, di mettersi al volante drogato o ubriaco". (ANSA).