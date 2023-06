"Il tempo non è illimitato. Se vogliamo prepararci per il ciclo dei budget del 2025 abbiamo bisogno di un accordo nei prossimi mesi". Lo ha detto in merito alla riforma del Patto di stabilità e crescita il commissario europeo Paolo Gentiloni arrivando alla riunione del Consiglio Ecofin a Lussemburgo. Nella riunione per la prima volta i ministri dell'Economia dell'Ue si confronteranno sulla proposta di riforma presentata dall'esecutivo europeo. "La commissione vedrà i differenti angoli dai quali gli Stati membri vogliono migliorare la proposta", ha aggiunto Gentiloni rispetto all'incontro odierno.

"Un rapido accordo" sulla riforma del Patto di stabilità Ue "è una priorità date le sfide di bilancio a medio termine". Lo afferma l'Fmi. La proposta della Commissione Ue "promuoverebbe opportunamente un aggiustamento fiscale a medio termine differenziato e basato sul rischio". Il criterio della spesa primaria netta "semplifica il quadro e consente il funzionamento degli stabilizzatori automatici anticiclici", afferma segnalando anche che "un consiglio fiscale europeo indipendente potrebbe aggiungere credibilità al processo".

"Speriamo che il lavoro sulla revisione della governance economica dell'Ue possa andare avanti rapidamente, in modo da finalizzare il lavoro legislativo quest'anno". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, arrivando alla riunione del Consiglio Ecofin a Lussemburgo, che per la prima volta si confronterà sulla proposta di riforma del Patto di stabilità

Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire si dice contrario a "regole automatiche e uniformi nel Patto di stabilità e crescita". "Sarebbe una colpa economica e una colpa politica", ha affermato arrivando al Consiglio Ecofin. "Abbiamo già cercato in passato di avere regole automatiche e regole uniformi. Ha portato alla recessione". "E' l'opposto di quello che vogliamo, più crescita, più prosperità e più posti di lavoro". E "sarebbe un errore politico", "significherebbe ignorare la necessità di rispettare la sovranità degli Stati". "Vogliamo regole ferme e vogliamo regole rispettate", ha sottolineato.

"È possibile raggiungere un accordo sotto la Presidenza spagnola", ha detto Le Maire. Il semestre della Presidenza spagnola dell'Ue inizierà a luglio. "Le posizioni dei 27 sono vicine e non bisogna sopravvalutare i disaccordi che possono esistere tra l'uno e l'altro", ha sottolineato il ministro francese secopndo il quale il Patto di stabilità e crescita dell'Ue "è uno strumento al servizio di un'ambizione politica. La nostra ambizione politica in Europa dev'essere di investire, innovare, gestire le tecnologie della decarbonizzazione e dell'intelligenza artificiale, e costruire il nostro posto tra la Cina e gli Stati Uniti. Questo è l'obiettivo del Patto di stabilità e crescita. Diamo i mezzi per essere una potenza tra la Cina e gli Stati Uniti".