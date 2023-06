Borsa: prosegue in rialzo la seduta in Europa

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La volatilità che ci si aspettava in Europa nella seduta 'delle quattro streghe' non si è vista; oggi scadono i futures su indici azionari, i futures su singole azioni, le opzioni su indici azionari e le opzioni su azioni ma gli indici sono stabili dalla mattinata e proseguono in rialzo anche dopo l'avvio positivo di Wall Street. Londra sale dello 0,26%, Parigi dell'1,28%, Francoforte dello 0,55%, Madrid dello 0,44% e Milano dello 0,5 per cento. I mercati azionari si avviano così a chiudere la miglior settimana da aprile, con l'indice Stoxx 600 che ha accumultato un rialzo dell'1,7 per cento.

"L'economia sta resistendo meglio di quanto previsto e avremo tassi di interessi elevati più a lungo" commenta un gestore.

(ANSA).