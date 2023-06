Borsa: Milano sale a +0,6%, svetta Diasorin

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La Borsa di Milano, dopo un avvio piatto migliora. Il Ftse Mib, all'indomani della Bce che alzato ancora i tassi, sale dello 0,6% a 27.889 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta sotto i 160 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,12%.

In testa al listino Diasorin (+3,77%) mentre tra i bancari si mette in luce Banco Bpm (+1,74%). In recupero poi Italgas (+1,28%). Deboli, invece, Interpump (-0,3%), Ferrari (-0,14%), Tenaris (-0,04%).

Tra i titoli sotto la lente Tim segna un +0,51% con il focus sempre sulla rete e lo sguardo alla prossima settimana con il consiglio che deve decidere sulle offerte.

Poco mossa Mfe che resta centrale nell'attesa dell'apertura del testamento del fondatore Silvio Berlusconi. Le azioni di tipo B cedono lo 0,42% mentre le A sono piatte. (ANSA).