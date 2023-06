Borsa: Milano +0,5%, in testa Diasorin, recupera Itagas

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - La Borsa di Milano, torna con l'Europa, a consolidare il rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,5% a 27.868. Lo spread tra Btp e Bund cala 158 punti base con il rendimento del decennale italiano che continua a perdere terreno e si porta al 4,05 per cento.

Sale Diasorin (+2,75%) con i titoli del farmaceutico sotto acquisto a livello continentale. Ben comprate poi Moncler (+1,95%) e Leonardo (+1,89%). In recupero Italgas (+1,74%) con l'avvio del road show dopo il piano che, nella parte sugli investimenti, non ha scaldato alla vigilia il mercato.

Poco mossa Generali (-0,28%) all'indomani dell'acquisizione di Liberty Seguros. Deboli anche su Fineco (-0,7%) e Pirelli (-0,22%).

Tra i titoli sotto la lente Tim guadagna l'1,01% con lo sguardo alla prossima settimana e al cda che dovrà decidere sulle offerte per la rete. A passo alternato le azioni Mfe, al centro dell'attenzione per l'attesa del testamento del fondatore Silvio Berlusconi. I titoli A guadagnano l'1,13% mentre le azioni B, quelli più rappresentativi, sono abbastanza piatte (-0,28%) (ANSA).