Borsa: l'Europa resta positiva, attesa in rialzo anche Ny

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le Borse europee confermano la rotta positiva a metà giornata, all'indomani dell'ennesimo rialzo dei tassi della Bce che ne ha già programmato un altro per luglio. Segno più anche per i future su Wall Street.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è sempre sul mezzo punto di rialzo con i titoli legati al farmaceutico che restano in luce. Milano lima ad un +0,22% con Diasorin (+2,65%) che mantiene la testa del listino.

Tra i titoli sotto la lente Tim guadagna lo 0,82% con lo sguardo alla prossima settimana con il consiglio che deve decidere sulle offerte per la rete. In rialzo Mfe al centro dell'interesse generale sull'attesa del testamento del fondatore Silvio Berlusconi. Le azioni A salgono dell'1,42% mentre le B, le più rappresentative, sono poco mosse (-0,28%). Quanto agli altri listini Parigi sale dello 0,71%, Londra dello 0,3% e Francoforte di un cauto 0,13%. Lo spread è stabile sotto quota 160 punti (159) con il rendimento che è in discesa al 4,07%.

Per le commodity sempre volatile il prezzo del gas che cede il 15% a 35 euro al megawattora. Debole il petrolio con il wti a 70 dollari al barile (-0,7%) e il brent sopra 75 (-0,6%). Piatto l'euro sul dollaro con cui scambia a 1,0946. (ANSA).