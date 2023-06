Borsa: l'Europa conferma il rialzo, il gas scivola a 35 euro

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le Borse europee si muovono in territorio positivo all'indomani del rialzo dei tassi della Bce mentre la Banca centrale giapponese, seguendo la Fed, li ha lasciati invariati.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 sale di mezzo punto con i farmaceutici in evidenza. Milano guadagna lo 0,5% mentre l'inflazione a maggio cala al +7,6%, come a marzo. Sempre Diasorin in prima fila (+3,6%). Deboli Fineco (-0,4%), Tenaris (-0,35%). Parigi è la migliore (+0,61%) tra i listini.

Più cauta Francoforte +0,24". Londra registra invece un +0,55%.

Lo spread tra Btp e Bund oltrepassa la soglia dei 160 punti base mentre il rendimento del decennale italiano è al 4,12 per cento.

Per quanto riguarda le commodity il petrolio è in calo con il wti sopra 70 dollari al barile (-0,35%) e il brent oltre i 75 (-0,3%). Sempre piuttosto volatile il prezzo del gas che scende del 14% a 35,25 euro al megawattora.

Fronte cambi, l'euro resta stabile sul dollaro con cui scambia a 1,0950. (ANSA).