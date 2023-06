Borsa: l'Europa apre positiva, Parigi +0,29%

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Avvio in in rialzo per le Borse europee nel giorno delle 'tre streghe', (il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre in cui scadono alcuni titoli, ndr) sempre abbastanza volatile.

Parigi segna un +0,29% con il Cac 40 a 7.312 punti. Francoforte registra un +0,1% con il Dax a 16.306 punti. Londra apre a +0,2% con il Ftse 100 a 7.643 punti. (ANSA).