Borsa: Asia positiva con politica Banca Giappone invariata

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Borse di Asia e Pacifico positive con Tokyo in rialzo (+0,66%) in scia alla Banca centrale giapponese che ha lasciato i tassi invariati. La Boj, come da attese, segue la Fed mentre pesano ancora l'incertezza sull'andamento dell'inflazione e le incognite relative alle prospettive salariali.

In tale contesto lo yen si è indebolito mentre i mercati guardano alla Cina e alle aspettative di stimolo economico. Hong Kong sale dell'1,27%, Shanghai dello 0,57% e Shenzhen dello 0,91%. Bene anche Seul (+0,65%) e Sydney (+1,07%) . Le attese tanto gli indici europei quanto su Wall Street sono positive. Nell'agenda della giornata l'Ecofin in Lussemburgo. In Italia l'Istat diffonde i prezzi al consumo relativi a maggio e i dati su commercio estero e prezzi all'import di aprile. Dall' Eurozona è prevista l' inflazione finale di maggio. Dagli Stati Uniti la lente è sulla fiducia delle famiglie (Michigan) di giugno. (ANSA).