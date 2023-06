Beltrame, 'avanti con l'alleanza di imprese per l'area Med'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Continueremo ad alzarci mano nella mano per portare avanti il discorso", sottolinea la presidente di BusinessMed, Barbara Beltrame Giacomelli, vicepresidente di Confindustria, al seminario che a Bruxelles trae la sintesi alla chiusura del progetto Ebsomed cofinanziato dalla Commissione europea. La cooperazione tra associazioni di imprese per lo sviluppo imprenditoriale nei Paesi del Sud del Mediterraneo andrà avanti - assicura - anche senza un supporto diretto dell'Ue.

"Anche se il progetto Ebsomed non sarà più sostenuto dalla Commissione per perseguire una continuità, tutti i membri di MedAlliance che hanno lavorato insieme dal 2007, onoreranno il loro impegno e i risultati ottenuti in passato per migliorare la cooperazione Euromed. Continueremo a implementare attività sul campo per i paesi del Mediterraneo meridionale e settentrionale al fine di prosperare e migliorare le condizioni di business support organisations, pmi e internazionalizzazione per una valorizzazione comune di Mare Nostrum", dice la presidente dell'unione delle associazioni di imprese dei Paesi dell'area del Mediterraneo.

"Siamo qui per riconoscere i contributi e l'implementazione di successo del progetto Ebsomed e di riconoscere le organizzazioni e le persone coinvolte che hanno reso questo progetto un successo", dice.

Con "azioni concrete sul campo che hanno apportato cambiamenti reali", nel corso del progetto, in sei anni, "più di 3000 rappresentanti di business support organisations e pmi hanno beneficiato delle attività di networking, oltre 450 persone in rappresentanza di 400 strutture hanno sottoscritto la piattaforma 'business country desk, accedendo a infinite opportunità di business e partnership attraverso le due sponde; 534 organizzazioni hanno partecipato al potenziamento delle competenze e sono stati creati più di 30 nuovi servizi per le imprese e le pmi; anche l'integrazione di genere è stata una caratteristica chiave del progetto, in particolare hanno partecipato oltre 2700 donne e donne ceo". (ANSA).