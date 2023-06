Bankitalia, inflazione in frenata con il calo dei prezzi dell'energia

La "discesa dei corsi energetici, più rapida di quanto ipotizzato" frenerà la corsa dell'inflazione. E' quanto stima la Banca d'Italia nelle proiezioni macro condotte nell'ambito eurosistema Bce rivedendo così al ribasso l'andamento dei prezzi. L'inflazione al consumo sarebbe pari al 6,1% nella media di quest'anno e diminuirebbe al 2,3 il prossimo e al 2 nel 2025. Rispetto alle previsioni pubblicate in gennaio, la riduzione è di circa 0,3 punti percentuali. L'inflazione di fondo rimarrebbe ancora elevata nel corso di quest'anno, per ridursi nel prossimo biennio, coerentemente con una trasmissione graduale dei minori costi dell'energia.

Banca d'Italia rivede al rialzo il Pil per il 2023 che dovrebbe salire dell'1,3% contro il +0,6% stimato a gennaio. Nelle proiezioni macro condotte nell'ambito dell'Eurosistema Bce tuttavia, l'economia "si espanderebbe in misura contenuta nel resto del triennio, frenato dagli effetti del peggioramento delle condizioni di finanziamento". Per il prossimo anno il Pil salirebbe solo dell'1% (era l'1,2% nella stima di gennaio) e dell'1,1 nel 2025..