Sindacati dei metalmeccanici, 4 ore di sciopero a luglio

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Fim, Fiom e Uilm proclamano 4 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche del Paese: venerdì 7 luglio per le regioni del centro-nord, lunedì 10 luglio per le regioni del sud e il Lazio. "L'industria metalmeccanica è a rischio", "occorre rimettere al centro il lavoro", sostengono i sindacati chiedendo investimenti e scelte di politica industriale in tutti i settori strategici (siderurgia, elettrodomestico, automotive), difesa dell'occupazione, transizione sostenibile, soluzione delle crisi aziendali: "Uno sciopero per spingere il governo ad agire, costruire le basi di un vero confronto e rilanciare il futuro del settore". (ANSA).