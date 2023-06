Papucci (Mutuionline.it),sale reddito di chi chiede un mutuo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La "domanda di mutui sta calando" e "sale il reddito di chi richiede un finanziamento per l'acquisto di una casa, con una selezione alla base". Lo afferma Nicoletta Papucci. direttrice marketing di Mutuionline.it dopo il nuovo rialzo della Bce che ha portato i tassi al 4% e che non sarà l'ultimo visto "che l'inflazione è ancora molto alta" anche se "oramai il rischio di una recessione reale inizia a essere concreto". Secondo la manager anche per questo "l'accesso al credito non è calato in maniera significativa". Per rendere sostenibile la rata, rileva, le banche stanno cercando di diversificare l'offerta "con dei mutui a 40 anni, lavorando sull'offerta green che sarà sempre più importante nei prossimi anni per trasformare il nostro patrimonio immobiliare verso una classe energetica migliore" e con "offerte personalizzate che prevedono ad esempio non pagare gli interessi nel primo anno".

