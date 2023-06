Mfe-Mediaset scende ancora in Borsa, piatta Prosieben

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Ancora una giornata di calo per Mfe-Mediaset in Piazza Affari, dopo le prime due sedute della settimana di forti rialzi sull'effetto psicologico della morte del fondatore Silvio Berlusconi. Già ieri i titoli avevano cominciato a ritracciare e oggi a metà giornata l'azione B, quella più rappresentativa con dieci diritti di voto, scende 2,5% a 0,72 euro, mentre Mfe A è in ribasso del 4% a quota 0,52.

Sostanzialmente piatte Mondadori sui due euro e Banca Mediolanum a quota 8,3, così come anche Prosieben, il gruppo tedesco del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote e sul quale l'Antitrust tedesca ha dato ufficialmente via libera a una partecipazione di Mfe superiore al 25%. (ANSA).