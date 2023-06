L'euro ritraccia dopo il rialzo di ieri, vale 1,0818 dollari

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'euro ritraccia dopo il rialzo di ieri seguito alle decisioni della Fed di non alzare nuovamente i tassi di interesse. La moneta unica vale 1,0818 dollari in avvio di giornata, segnando un ribasso dello 0,11%. Il cambio con lo yen è invece in rialzo dello 0,71% a 152,80. (ANSA).