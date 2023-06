Lagarde, ' molto probabile un rialzo dei tassi a luglio'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "E' molto probabile" che continueremo ad alzare i tassi di interesse a luglio "a meno che non ci sia un cambiamento concreto del nostro scenario". Lo ha detto la presidente della Bce in conferenza stampa sottolinenando che " non siamo soddisfatti dell'outlook sull'inflazione" (ANSA).