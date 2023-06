Italgas investirà 7,8 miliardi di euro entro il 2029

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Italgas prevede di investire 7,8 miliardi di euro entro il 2029. Lo si legge nel piano strategico approvato a Londra dal consiglio di amministrazione. Di questi, 4,6 miliardi saranno dedicati allo sviluppo e all'adeguamento tecnologico della rete italiana, 0,9 miliardi per quella in Grecia, a sostegno degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese e 0,8 miliardi di euro per accelerare la crescita nel settore idrico e in quello dell'efficienza energetica. Italgas prevede infine di destinare 1,5 miliardi per le gare d'ambito territoriale (Atem).

Secondo Gallo Italgas è "tra le principali realtà industriali in grado di mettere le proprie capacità progettuali, di investimento e di creazione di valore al servizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dei paesi in cui opera". Lo afferma l'amministratore delegato Paolo Gallo secondo il quale lo scoppio della guerra in Ucraina ha determinato per l'Ue una "difficile equazione, che vede nella transizione ecologica un traguardo sempre fondamentale ma non più da raggiungere ad ogni costo". "Occorre garantire al contempo sicurezza energetica e un adeguato livello dei costi dell'energia per famiglie e imprese - spiega - e la visione e le scelte strategiche realizzate in questi anni pongono Italgas nelle condizioni di contribuire significativamente alla sua soluzione".

Con il nuovo piano il gruppo estende alla Grecia i propri obiettivi di sostenibilità ambientale, confermando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e 2 del 34% al 2028 e del 42% al 2030. In calo del 30% al 2028 quelle dei fornitori (Scope 3) e del 33% al 2030. Gli obiettivi per la riduzione del consumo rimangono al 27% per il 2028 e al 33% per il 2030 sulla base dei dati dello scorso anno. Confermato anche l'obiettivo di zero emissioni al 2050. (ANSA).