Il prezzo del gas inverte la rotta e sale a oltre 40 euro

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il prezzo del gas inverte la rotta rispetto all'avvio mentre proseguono le interruzioni di tre impianti di produzione in Norvegia, per lavori di manutenzione che proseguiranno fino a metà luglio. Si guarda anche all'arrivo di una ondata di calore in Europa e Asia che incrementerà il consumo elettrico per gli impianti di raffreddamento.

Ad Amsterdam le quotazioni registrano un balzo del 10,3% a 41,9 euro al megawattora. (ANSA).