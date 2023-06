Il prezzo del gas chiude in rialzo a 41 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il prezzo del gas chiude a 41,15 euro al megawattora dopo un impennata nel corso della giornata a 50 euro. I rialzo per i future sui Ttf a fine seduta ad Amsterdam, mercato di riferimento, è del 7,4 per cento. La volatilità è frutto, da una parte, delle interruzioni di tre impianti in Norvegia per manutenzione e, dall'altra, di indicazioni rassicuranti sulle forniture di gnl. (ANSA).