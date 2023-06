Gramegna: "Sul Mes pronti a valutare la revisione dello strumento"

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "Siamo pronti ad utilizzare appieno il potenziale del nuovo trattato ma questo potrà essere fatto solo una volta che il trattato sarà in vigore". È il messaggio che il direttore esecutivo del Mes Pierre Gramegna riferisce, in conferenza stampa, di aver trasmesso al ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti in merito alla mancata riforma del trattato rivisto da parte dell'Italia. "La revisione dello strumento del Mes è già in atto: stiamo già esplorando questa disponibilità siamo pronti e disposti a fare questo studio e ad usare il potenziale del nuovo trattato.

Questo è il messaggio che abbiamo trasmesso". (ANSA).