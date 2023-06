Gentiloni: "Sulla terza rata del Pnrr la risposta entro fine mese"

Sul pagamento della terza rata del Pnrr all'Italia "credo che questa decisione avverrà entro la fine del mese o comunque in tempi brevi". Lo ha detto il Commissario europeo Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.

"Lavoriamo da settimane con le autorità italiane per ultimare il terzo versamento". "Stiamo lavorando in modo costruttivo e aspettiamo i risultati della missione in corso a Roma e credo che prenderemo una decisione entro la fine del mese", ha aggiunto riferendosi alla missione dei funzionari della Commissione.