Borsa: Milano prosegue debole con energia e utility, sale Tim

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dall'energia e dalle utility mentre sono contrastate le banche. Sale Tim (+0,6%), dopo scelta di far entrare Alessandro Pansa nel cda mentre resta al palo il suggerimento del socio francese Vivendi che aveva indicato Luciano Carta. Lo spread tra Btp e Bund sale a 165 punti, dopo un avvio in calo a 158 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,14%.

Seduta in calo per la galassia delle quotate della famiglia Berlusconi. Le azioni Mfe di tipo B, con dieci diritti di voto, cedono lo 0,9% e quelle di tipo A, con un solo diritto, sono in flessione dell'1,7%. In calo anche Mondadori che cede lo 0,5%.

Andamento negativo per Unicredit (-1,1%). male anche Bper e Banca Generali (-0,4%) mentre sono positive Fineco che balza dell'1,8%, Banco Bpm (+0,4%) e Mps (+0,3%). Piatta Intesa (-0,04%). In calo le utility con il prezzo del gas che inverte la rotta e sale a 39 euro. In flessione Hera (-1%), Italgas (-0,9%), nel giorno in cui presenta a Londra il piano strategico, Enel (-0,5%) e A2a (-0,7%).

Vendite sull'energia con il prezzo del petrolio in aumento.

In calo Tenaris (-0,6%), Eni e Saipem (-0,5%). Giù anche le auto con Iveco (-0,8%), Stellantis (-0,5%) e Cnh (-0,6%). In territorio positivo Recordati (+0,7%) e Amplifon (+0,3%).

(ANSA).