Borsa: Milano in calo con Europa, scivola Italgas

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La Borsa di Milano (-0,3%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si attendono gli esiti della riunione della Bce. A Piazza Affari scivola Italgas (-2,5%), nel giorno del nuovo piano con gli analisti delusi dalla previsione di investimenti che risultano inferiori a quelli precedenti fino al 2028. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 166 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%.

Vendite sulle utility con il prezzo del gas che torna a salire. Hera cede lo 0,9%, A2a (-0,2%), Snam (-0,1%), in rialzo Enel (+0,1%). Gira in calo Tim (-0,6%), dopo scelta di far entrare Alessandro Pansa nel cda mentre resta al palo il suggerimento del socio francese Vivendi che aveva indicato Luciano Carta.

In ordine sparso le banche con Mps che sale dell'1%, Banco Bpm (+0,8%), Intesa (+0,3%), nel giorno della presentazione della nuova banca digitale Isybank, Bper (-0,3%) e Unicredit (-1,1%). Gira in rialzo l'energia con Tenaris che guadagna lo 0,4%, Saipem e Eni (+0,2%). (ANSA).