Borsa: Milano chiude in linea con l'Europa, poco mossa Tim

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La Borsa di Milano limita il calo nel giorno in cui la Bce ha alzato ancora i tassi e ha deciso per un altro rialzo a luglio. Una seduta in linea con l'Europa, con lo spread tra Btp e Bund che ha chiuso a 162 punti e il rendimento del decennale al 4,12%.

Sul Ftse Mib (-0,28% a 27.731 punti) sotto la lente Italgas in flessione (-2,41 la chiusura) con il piano industriale, nella parte degli investimenti, che non ha convinto il mercato. Poco mossa Tim (-0,12%) mentre il focus resta sempre sulla rete e su che scelte faranno il ceo Pietro Labriola e il consiglio che, nel frattempo, è stato integrato con Alessandro Pansa. Tonico il credito con Fineco in testa (+2,57%) seguita da Mps (+2,28%). Ancora una giornata di calo per Mfe-Mediaset dopo le prime due sedute della settimana di forti rialzi sull'effetto psicologico della scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. Già ieri i titoli avevano cominciato a ritracciare e oggi l'azione B, quella più rappresentativa con dieci diritti di voto, scende del 2,4% a 0,72 euro, mentre Mfe A lascia il 3,9% a quota 0,53 euro.

(ANSA).