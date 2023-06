Borsa: l'Europa in calo attende la Bce, salgono titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee si muovono senza una direzione ben precisa in attesa delle decisioni della Bce sulla politica monetaria, dopo la pausa sul rialzo dei tassi annunciata ieri dalla Fed. In netto rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, con gli investitori che prevedono ulteriori ritocchi da parte di Francoforte. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0845 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo. Seduta negativa per Parigi (-0,7%), Francoforte (-0,6%) e Milano (-0,4%), piatte Londra (+0,08%) e Madrid (+0,03%). I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,7%). Vendite anche sulle auto (-0,8%) e sul lusso (-1,4%). Seduta in calo per le banche e le assicurazioni (-0,5%), con Deutesche Bank (-1,7%) che vede un calo del 20% del trading nel corso del trimestre.

In rialzo l'energia (+0,3%), con il prezzo del petrolio che continua a correre. Il Wti sale dell'1,2% a 69,10 dollari al barile e il Brent si attesta a 74,1 dollari (+1,2%). Acquisti sulle utility (+0,2%), con le quotazioni del gas che balzano del del 23% a 47 euro al megawattora. Tra i comparti azionari positiva anche la farmaceutica (+0,3%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 167 punti, con il rendimento del decennale italiano che cresce di 9 punti base al 4,17%. In aumento anche il Bund che si attesta al 2,5% (+5 punti). Balzo del tasso del decennale greco al 3,85% (+11 punti base) mentre quello spagnolo si attesta al 3,46% (+6 punti). (ANSA).