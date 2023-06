Borsa: l'Europa fiacca attende la Bce, salgono i tassi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee proseguono fiacche in vista della riunione della Bce sulla politica monetaria. Dopo la pausa della Fed, si attendono le decisioni della Banca centrale europea mentre in Francia è stato confermato un calo dell'inflazione a maggio. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, mentre l'euro è in lieve calo a 1,0833 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In flessione Parigi (-0,4%), Francoforte (-0,2%), Madrid e Londra (-0,1%). I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,7%). Vendite anche sulle banche (-0,7%) e sulle assicurazioni (-0,6%). Giornata negativa per l'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,3% a 68,45 dollari al barile mentre il Brent si attesta a 73,4 dollari (+0,3%).

Deboli le utility (-0,2%), con il prezzo del gas che rialza la testa. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 10% a 41,9 euro al megawattora. In calo anche le auto (-0,5%) e il lusso (-0,4%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 164 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di 5 punti base al 4,13%. In aumento anche il Bund tedesco al 2,82% (+3 punti). In calo l'oro, bene rifugio per eccellenza, che segna una flessione dello 0,8% a 1.931 dollari l'oncia. (ANSA).