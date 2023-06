Borsa: l'Europa apre in calo dopo la Fed, ora tocca alla Bce

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo la Fed che ha lasciato invariati i tassi di interesse ma avverte su ulteriori due ritocchi al rialzo entro la fine dell'anno. L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle decisioni della Bce attese in giornata con la successiva conferenza stampa. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0808 sul dollaro mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo.

Avvio di seduta in flessione per Parigi (-0,32%), Francoforte (-0,21%) e Londra (-0,2%). (ANSA).