Borsa: Asia chiude contrastata dopo la Fed, si guarda alla Cina

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate, dopo la riunione della Fed e con la banca centrale cinese che abbassa il tasso di riferimento per i prestiti a medio termine a sostegno dell'economia. L'attenzione si concentra ora sulle decisioni della Bce in arrivo nel corso della giornata.

Poco mossa Tokyo (-0,05%). Sul mercato valutario il dollaro sale ai massimi in 7 mesi al cambio con lo yen, trattando a 141,20 e a 152,70 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,4%), Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+1,1%). In calo Seul (-0,4%) e Mumbai (-0,2%).

Sul fronte macroeconomico attesa l'inflazione di maggio della Francia, la bilancia commerciale dell'Europa e la riunione dell'Eurogruppo. Dagli Stati Uniti previste le vendite al dettaglio, le richieste di sussidi di disoccupazione, la produzione industriale e l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. (ANSA).