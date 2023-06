Bankitalia,turismo a Roma vola e traina l'economia del Lazio

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il turismo a Roma vola e traina, assieme al comparto delle costruzioni che beneficia dell'onda lunga dei bonus, l'economia del Lazio. Come si legge nel rapporto stilato dalla Banca d'Italia il pil della regione è cresciuto del 3,7% nel 2022 grazie alla presenze turistiche che si sono intensificate anche nel primo quadrimestre superando i livelli pre-pandemia (+4,3% degli italiani e un +1% di stranieri).

Il superbonus (4,2 miliardi di euro, il 9% del totale nazionale) ha dato linfa alle costruzioni che ora guardano alle risorse del Pnrr e per i grandi eventi come Giubileo e, nel caso, Expo. "C'è stata un'attività economica effervescente - ha spiegato alla presentazione Antonio Cinque, il direttore della sede di Roma della Banca - sebbene inferiore al 2021 ma abbiamo ripreso i valori pre Covid e l'economia ha reagito bene anche se resta grande incertezza.

Il Pnrr avvantaggerà la regione con flussi totali di risorse assegnate per gli enti pubblici e le aziende partecipate di 10 miliardi di euro". Tra i punti di debolezza il calo del potere di acquisto delle famiglie (-0,6%) nonostante l'aumento del reddito nominale sebbene l'inflazione sia stata minore che nel resto d'Italia. Il clima mite della regione ha infatti limitato la spesa per le bollette e così la dinamica dei prezzi delle case. (ANSA).