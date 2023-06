Amazon, le aziende inclusive sono più redditizie e di successo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Oltre a considerare le tematiche legate a diversità e inclusione come tema etico e giusto, le aziende private hanno capito già da molto tempo che affrontare questi aspetti è utile anche dal punto di vista aziendale. La diversità fa crescere. Consente alle aziende di essere più innovative e al passo con quello che succede nella società. È la ragione per cui un'azienda come Amazon da anni è impegnata a migliorarsi. Ci sono maree di studi che dimostrano che aziende più inclusive e che mettono al centro delle politiche di business l'inclusione sono molto più di successo rispetto ad aziende che non lo fanno, con differenze fatturato fino al 20% in più. Le aziende che lavorano su queste tematiche sono favorite dal punto di vista aziendale". Lo afferma la Country manager di Amazon Italia e Spagna, Mariangela Marseglia, intervistata nel corso dell'evento "La diversità che fa crescere", 'le sfide nel mondo del lavoro',organizzato dall'ANSA e dedicato ai temi dell'Agenda 2030. Marseglia sottolinea la necessità di interventi di inclusione sempre più ampi contro l'inverno demografico che minaccia l'Italia.

In Amazon, aggiunge, "facciamo cose per venire incontro a tutti i tipi di diversità, a partire da quella di genere: aumentando il numero di donne, con politiche di flessibilità degli orari lavoro e dei turni, con congedi parentali estesi.

Poi abbiamo politiche di inclusione sulla disabilità, ad esempio con il progetto con l'Ente nazionale sordi. Lavoriamo molto su linguaggio e formazione interna. Siamo impegnati su molti fronti e questo ci ha consentito di raggiungere il 53% di partecipazione femminile, non solo negli uffici ma anche nella logistica, ottenendo la certificazione per la parità di genere.

Questo mese è quello del Pride, e quest'anno abbiamo deciso di avviare una partnership con Arcigay. Faremo annuncio nelle prossime settimane". (ANSA).